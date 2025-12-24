2026 yılı için belirlenen Asgari Ücret 28 bin, 75 TL olması üzerine altın ve giderlerin artaması sebebiyle, yeni yılda vatandaşların yatırım araçları ne olacak sorusuna cevap arayan, Sunucu Ebru Güngör ve Ekonomist Murat Özbülbül'ün yaptığı programdan işte detaylar...

"Yeni Asgari Ücret Açlık Sınırının çok altında!"

Sunucu Ebru Güngör, 2026'da yatırım aracı olarak altın mı görünmeli sorusu üzerine Ekonomist Murat Özbülbül^ün ifadeleri şöyle: "Yani 28.075 lira oldu. Ama hemen arkasından her bir şeye zam geldi. Orada söyleyeceğim şey şu, bir kere işçiler bu toplantılara katılmadılar. Bu fiyatı belirleyen Sayın Cumhurbaşkanı oldu. Erdoğan da işçilere 28.075 lira layık gördü. Alın bunu, şükredin dedi. Yani şükredip şükretmediklerini ancak sandıkta göreceğiz.Çünkü bu ücreti alan işçiler genellikle örgütsüz işçiler, sendikalı işçileri vesile de, herkesin işte sendikalı olması önemli. Yani sendikalı olup da bu ücretle çalışan kimse yok. Aslında utanılacak bir şey çünkü bu ücret açlık sınırı şimdiden altında. Yani bakın bu ücret Şubat ayı başında veya ortasında maaş gününe bağlı olarak insanların eline geçecek." diye konuştu.

2026'ya sayılı günler kaldığını belirten ekonomist Özbübül'ün ifadeleri şöyle: Altın Güvenli Liman diyoruz.4.500 doları geçti diyoruz. 6.000 dolara gidecek diyoruz." dedi.