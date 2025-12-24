Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran hakkında yürütülen uyuşturucu soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma kapsamında Saran’ın gözaltına alındığını duyurdu.
Başsavcılık tarafından yapılan yazılı açıklamada, soruşturma sürecinde elde edilen ek deliller doğrultusunda işlem yapıldığı belirtildi.
SUÇLAMALAR VE GÖZALTI SÜRECİ
Açıklamada, şüpheli Steven Sadettin Saran hakkında uyuşturucu madde temin etme, uyuşturucu kullanımını kolaylaştırma ve uyuşturucu kullanma suçlamalarıyla soruşturmanın sürdüğü ifade edildi. Bu kapsamda Saran’ın, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındığı bildirildi.
Soruşturmanın devam ettiği, Sadettin Saran’ın işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilmesinin beklendiği öğrenildi.