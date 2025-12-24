Yenimahalle Belediyesi, evinden çıkması mümkün olmayan ya da hastaneye gitmekte zorlanan vatandaşlar için sürdürdüğü Evde Sağlık Hizmeti Projesi ile ilçede önemli bir ihtiyaca karşılık veriyor. Proje kapsamında bir doktor ve bir hemşireden oluşan ekip, hafta içi her gün hastaları evlerinde ziyaret ederek gerekli sağlık hizmetlerini yerinde gerçekleştiriyor.

Belediye ekipleri, düzenli ziyaretlerle Yenimahalle sakinlerinin tedavi süreçlerine destek oluyor.

2025’TE YAKLAŞIK 500 VATANDAŞ FAYDALANDI

Evde sağlık hizmetinden yararlanan vatandaş sayısının her geçen yıl arttığı belirtilirken, 2025 yılı içerisinde yaklaşık 500 kişinin bu hizmetten faydalandığı bildirildi. Belediye, özellikle yaşlı, engelli ve kronik rahatsızlığı bulunan bireylerin sağlık ihtiyaçlarını öncelikli olarak karşılıyor.

EVDE MUAYENE VE TEDAVİ İMKÂNI

Evden çıkamayacak durumda olan hastalara genel sağlık kontrolleri yapan ekipler; pansuman ve yara bakımı, kan tetkikleri için numune alma, sonda takma ve değiştirme, reçeteli serum uygulaması, enjeksiyon, dikiş alma gibi birçok işlemi ev ortamında gerçekleştiriyor.