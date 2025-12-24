Olay, öğle saatlerinde Kilimli ilçesine bağlı Şirinköy Çalca Mahallesi’nde meydana geldi. Hasta bir akrabalarını ziyaret eden Tülay Ündeş (45) ile annesi Zaide Alkaç (64), evlerine döndükleri sırada bir köprü üzerinde Yusuf Ündeş (46) ile karşılaştı.

Boşanma aşamasında olduğu eşiyle tartışmaya başlayan Yusuf Ündeş’in, “Şimdi konuşsanıza” diyerek otomobilinden aldığı av tüfeğiyle ateş açtığı öğrenildi. Açılan ateş sonucu anne ve kızı olay yerinde ağır yaralandı. Şüpheli ise saldırının ardından kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Tülay Ündeş ile annesi Zaide Alkaç’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından iki kadının cenazesi, otopsi yapılmak üzere Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Acı haberi alarak olay yerine gelen yakınlar büyük üzüntü yaşarken, yetkililer tarafından sakinleştirilmeye çalışıldı.

ŞÜPHELİ YAKALANDI, UZAKLAŞTIRMA KARARI SONA ERMİŞ

Olay sonrası çalışma başlatan polis ekipleri, Yusuf Ündeş’i ilçe merkezinde yakalayarak gözaltına aldı.

Edinilen bilgilere göre, Tülay ve Yusuf Ündeş çiftinin yaklaşık iki yıldır boşanma davası sürecinde olduğu öğrenildi. Tülay Ündeş’in daha önce başvurusu üzerine Yusuf Ündeş hakkında uzaklaştırma kararı verildiği, ancak bu kararın haziran ayında sona erdiği bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.