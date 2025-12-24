Olay, dün saat 22.00 sıralarında Hamidiye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre caddede 2 kişi arasında tartışma çıktı. Tartışmada bir kişi her iki eline de bıçak aldı. Kavga ettiği kişilere küfür eden saldırgan çevresindekilere bıçak savurarak bağırdı. Bu sırada karşısında duran bir kişi saldırgana tekme attı. Aldığı darbelerle dengesini kaybeden saldırgan yere düştü.

ÇİFT BIÇAKLA SALDIRDI

Bir süre sonra tekrar ayağa kalkan saldırgan elindeki bıçakla saldırınca bu kez de arkasından yaklaşan kişi saldırgana yumruk attı. Kavganın ardından taraflar sokakta gözden kayboldu. Yaşananlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.(DHA)