İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Büyükçekmece ve Silivri Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde kaçak alkol üretimi, depolanması ve piyasaya sürülmesine yönelik geniş çaplı bir çalışma yürüttü.

Yılbaşı öncesi piyasaya sürülmek üzere hazırlık yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik İstanbul ve Antalya’da 8 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

5 Şüpheli Gözaltına Alındı

Düzenlenen operasyonlarda 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin, kaçak alkol üretip depolayarak satışını yaptığı ve bu yolla haksız kazanç sağladığı tespit edildi.

16 Ton Kaçak Alkol Ele Geçirildi

Adreslerde yapılan aramalarda:

Yaklaşık 16 ton kaçak alkol ,

Filtreleme cihazları ve damıtma sistemi,

Dolum makinesi,

Çok sayıda bidon ve etiket ele geçirildi.

Dezenfektan Etiketli Kaçak Alkol Satışı

Öte yandan emniyet birimlerinin daha önce yürüttüğü çalışmalarda, sosyal medya üzerinden kaçak alkol satan şüphelilerin, alkolleri yüzey temizleyici şişelerine doldurarak dezenfektan etiketiyle pazarladığı belirlendi.

Bu kapsamda yürütülen teknik ve fiziki takip sonucu:

16 şüpheli yakalandı ,

1,5 ton kaçak alkol ele geçirildi ,

Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.