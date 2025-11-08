Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu (TUSAF) Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Çakmak, yaptığı yazılı açıklamada, yılın son çeyreğinde un ihracatında gözlenen toparlanmanın sektör açısından önemli bir dönüm noktası olduğunu belirtti.

Çakmak, yılın büyük bölümünde yaşanan düşüş trendinin ardından Ekim ayında ihracatın yeniden ivme kazandığını vurgulayarak, artışın ilerleyen dönemde de devam etmesinin beklendiğini ve bu durumun sektörün geneline olumlu yansıyacağını söyledi.

Buğday unu ihracatında artış

Çakmak, Türkiye genelinde buğday unu ihracatının geçen yıl Ekim ayında 171 bin ton ve 67 milyon dolar iken, bu yıl aynı dönemde 241 bin ton ve 86 milyon dolar seviyesine yükseldiğini açıkladı. Artışın, küresel talepteki toparlanma ve yeni pazarlara yönelimin etkisiyle gerçekleştiğini kaydetti.

Bununla birlikte Çakmak, Ocak-Ekim 2025 döneminde ihracat miktarının 2,63 milyon tondan 1,93 milyon tona, değer bazında ise 1,01 milyar dolardan 725 milyon dolara gerilediğini belirterek, yılın ilk yarısındaki düşük talep ve bölgesel pazar kayıplarının etkisinin hala hissedildiğini ifade etti.

Afrika ve Orta Doğu pazarlarında artış

Çakmak, Afrika ve Orta Doğu pazarlarında ihracatta artış gözlendiğine dikkat çekerek, Irak, Sri Lanka ve Somali gibi geleneksel pazarlarda düşüş görülmesine karşın Suriye, Gana ve Sierra Leone gibi pazarlarda önemli yükselişler yaşandığını aktardı.

Rekabet gücünü artırma hedefi

Türkiye un sanayisinin pazar çeşitlendirmesi yönünde attığı adımların etkili olduğunu belirten Çakmak, “Ekim ayında gözlenen artış, sektörün yeniden ivme kazanabileceğine işaret ediyor. Yılın geri kalanında özellikle Afrika pazarlarına odaklanarak toplam ihracattaki düşüşün önüne geçilmesi hedefleniyor. Bu güçlü toparlanma, 2025'in son çeyreğinde Türkiye un sanayisinin uluslararası rekabet gücünü artırma yolunda umut verici bir gelişme” dedi.