Birleşik Krallık merkezli dünyaca ünlü seyahat dergisi Wanderlust, Londra Ulusal Galerisi’nde düzenlenen törenle 24. Okuyucu Seyahat Ödülleri kazananlarını açıkladı.

İstanbul, “En Çok Gitmek İstenen Şehir (Avrupa)” kategorisinde altın madalya kazanarak Avrupa’nın en popüler destinasyonu oldu. Derginin okuyucuları, İstanbul’un kubbe ve minarelerle süslenmiş silüetinden modern sanat ve yemek sahnelerine kadar uzanan tarih ile modernliğin benzersiz birleşimini öne çıkararak şehri ödüllendirdi.

Wanderlust Genel Yayın Yönetmeni George Kipouros, İstanbul’un 2024’te gümüş madalya kazandığını hatırlatarak, “Okuyucular İstanbul’u her seferinde kendilerini şaşırtan bir şehir olarak tanımlıyor. Boğaz’da gün batımı, yüzyıllık yemek kültürü ve kilise, cami ile modern sanat galerilerini aynı öğleden sonra keşfetmekten bahsediyorlar. İstanbul’un enerjisi, tarih ile geleceği bir arada yaşatabilmesinden geliyor” dedi.

Diğer ödüller

"En Çok Gitmek İstenen Şehir (Avrupa)" : Gümüş madalya: Dubrovnik, Hırvatistan Bronz madalya: Madrid, İspanya

“En Çok Gitmek İstenen Ülke” : Altın madalya: Japonya Gümüş madalya: Kosta Rika Bronz madalya: Kanada

“En Çok Gitmek İstenen Şehir (Dünya)” : Altın madalya: Buenos Aires, Arjantin Gümüş madalya: Tokyo, Japonya Bronz madalya: Sidney, Avustralya



Wanderlust Seyahat Ödülleri, Birleşik Krallık’ın en büyük tüketici oylaması seyahat ödülleri arasında yer alıyor. 200 binden fazla okuyucunun katılımıyla toplam 4,8 milyon oy kullanıldı.