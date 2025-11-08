NBA’den yapılan açıklamaya göre, Oklahoma City Thunder oyuncusu Shai Gilgeous-Alexander, bu sezon sergilediği 33,3 sayı, 6,3 asist ve 5,4 ribaunt ortalamasıyla MVP (En Değerli Oyuncu) sıralamasında liderlik koltuğuna oturdu.
Listede 10. sırada yer alan milli basketbolcumuz Alperen Şengün ise bu sezon 22,4 sayı, 9,9 ribaunt ve 7,3 asist ortalaması yakalayarak dikkat çekti.
İlk 10’da yer alan diğer isimler ve takımları ise şöyle:
-
Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City Thunder)
-
Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks)
-
Nikola Jokic (Denver Nuggets)
-
Victor Wembanyama (San Antonio Spurs)
-
Luka Doncic (Los Angeles Lakers)
-
Josh Giddey (Chicago Bulls)
-
Tyrese Maxey (Philadelphia 76ers)
-
Donovan Mitchell (Cleveland Cavaliers)
-
Stephen Curry (Golden State Warriors)
-
Alperen Şengün (Houston Rockets)
NBA’de bu sezon Shai Gilgeous-Alexander ve Alperen Şengün’ün performansları, hem istatistikleri hem de takım başarılarıyla öne çıkıyor.