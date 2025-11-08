ATV’nin O3 Medya ve Dass Yapım imzalı dizisi Aşk ve Gözyaşı, bu akşam son kez izleyiciyle buluşacak. Kore yapımı Queen of Tears dizisinden uyarlanan yapım, cuma akşamları beklenen reytingleri yakalayamayınca final kararı alındı.

Başrollerinde Barış Arduç ve Hande Erçel’in yer aldığı dizinin tanıtımlarında “final” yerine “yeni bölüm” logosu kullanılması, izleyicilerde “Acaba final kararı iptal mi edildi?” sorusunu akıllara getirdi. Ancak Çağatay Tosunyönetmenliğinde çekilen dizinin setinin toplandığı ve ekibin vedalaştığı öğrenildi.