Burak Özçivit’in başrolünde yer aldığı ve geçtiğimiz hafta Ankara’daki ilk temsili kapalı gişe sahnelenen “İstanbul’un En Güzel Kızı” adlı tiyatro oyunu, sürpriz detaylarıyla dikkat çekti.

Oyuna damga vuran unsurlardan biri, Özçivit’in eşi Fahriye Evcen’in seslendirme kadrosunda yer alması oldu. Evcen’in yanı sıra, oyunda birçok ünlü isim de sesleriyle projeye katkı sundu.

Çağrı Şensoy’un yönetmenliğini üstlendiği yapımda Ragıp Savaş, İsmail Demirci, Sevil Akı ve Begüm Çağla Taşkında seslendirme kadrosunda yer aldı.

Ankara’daki ilk temsilinde uzun süre ayakta alkışlanan Burak Özçivit, “İstanbul’un En Güzel Kızı” adlı oyunuyla 25 Aralık’ta Bursa’da izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.