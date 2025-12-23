Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 20,70 puan gerileyerek günü tamamlarken, toplam işlem hacmi 120,9 milyar lira olarak gerçekleşti.

Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 1,04 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 1,11 oranında yükseldi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,10 ile madencilik, en çok kaybettiren ise yüzde 1,26 ile gıda ve içeceksektörü oldu.

Küresel piyasalarda, ABD ekonomisinin beklentilerin üzerinde büyüdüğünü gösteren veriler fiyatlamalar üzerinde etkili olurken, yurt içinde BIST 100 endeksi günü negatif bir seyirle tamamladı.

ABD ekonomisi, bu yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 4,3 büyüyerek beklentileri aştı. Böylece ABD ekonomisi, 2023’ün üçüncü çeyreğinden bu yana en yüksek büyüme performansını kaydetti.

Yurt içinde açıklanan verilere göre ise finansal kesim dışındaki firmaların net döviz açığı, ekim ayında 182 milyar 799 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.

Analistler, yarın yurt içinde finansal hizmetler güven endeksi, yurt dışında ise Japonya Merkez Bankası (BoJ) toplantı tutanakları ile ABD’de haftalık mortgage ve işsizlik maaşı başvurularının takip edileceğini belirtti.

Avrupa’da Noel tatili nedeniyle borsaların bir kısmının tüm gün, bir kısmının ise ABD ile birlikte yarım gün kapalı olacağını kaydeden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.200 ve 11.100 puanın destek, 11.400 ve 11.500 puanın ise direnç konumunda olduğunu ifade etti.