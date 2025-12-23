TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, yeni yılda geçerli olacak asgari ücret rakamına ilişkin sert eleştirilerde bulundu. Atalay, açıklanan tutarın kabul edilemez olduğunu belirterek, “Açıklanan rakam, ne asgari ücretlinin ne kamuoyunun ne de bizim kabul edeceğimiz bir rakam değil. Bu yapıdan sağlıklı bir rakam çıkmayacağını bildiğimiz için komisyona katılmadık” dedi.

Atalay, TES-İŞ Sendikası’nda düzenlediği basın toplantısında, Asgari Ücret Tespit Komisyonu sürecine dair değerlendirmelerde bulundu. Bugün saat 15.30’da Bakanlıktan komisyonun toplanacağına ilişkin yazının kendilerine ulaştığını aktaran Atalay, süreç boyunca gönderilen yazılara yanıt vermediklerini ifade etti.

Geçen yıl 24 Aralık’ta komisyona katılmayacaklarını açıkladıklarını hatırlatan Atalay, komisyonun yapısını eleştirerek, “Bu komisyon adil değil. Bu komisyona 50 yıldır katılıyoruz. 2000 yılından bugüne kadar yaklaşık 30 toplantı yapıldı, 29’una katıldık ve sadece üçünde ‘evet’ dedik” diye konuştu.

Bugünkü toplantıya da katılmadıklarını belirten Atalay, açıklanan rakamın ardından bu kararın doğru olduğunu gördüklerini söyledi.

Asgari ücretin artık bir geçim ücreti haline geldiğini vurgulayan Atalay, gıda, kira, ulaşım ve eğitimdeki artışlara dikkat çekti. TÜİK verilerinin bu kalemleri dikkate alması gerektiğini belirten Atalay, geçen yıla göre yüzde 14,38’lik bir alım gücü kaybı yaşandığını dile getirdi.

Yapının antidemokratik olduğunu savunan Atalay, Yüksek Hakem Kurulu’na da eleştiriler yönelterek, yüksek enflasyon ortamında verilen zam oranlarının yetersiz kaldığını ifade etti.

Açıklanan asgari ücretin taleplerini karşılamadığını yineleyen Atalay, “Bu rakama göre yeniden bir ihtiyaç doğuyor. Bunun kabul edilebilir bir tarafı yok. TÜRK-İŞ olarak, bu sistem değişmediği sürece bir sonraki toplantılarda masada olmayacağız” dedi.

Ara zam beklentilerine ilişkin bir soruyu da yanıtlayan Atalay, “Asgari ücret artsın, enflasyon da artsın anlayışının bir anlamı yok. Açıklanan rakamlarla pazarda, markette yapılan alışveriş örtüşmüyor. İşçinin, emeklinin ve asgari ücretlinin alım gücünü artırmak zorundayız” ifadelerini kullandı.