Başarılı oyuncu Afra Saraçoğlu, dünyaca ünlü İtalyan lüks markası Bvlgari’nin Türkiye marka elçisi oldu. A.B.I. dizisiyle setlere dönmeye hazırlanan Saraçoğlu, bu iş birliğiyle kariyerinde önemli bir adım daha attı.

Bvlgari İtalya ve Türkiye Genel Müdürü Renato Munafò, Afra Saraçoğlu’nun marka elçisi olmasıyla ilgili yaptığı açıklamada, Türkiye’nin kültür ve tasarım açısından özel bir konuma sahip olduğunu vurguladı. Munafò, “Türkiye, kültürle tasarımın, geçmişle geleceğin kesiştiği büyülü bir ülke. Afra Saraçoğlu’nun Bvlgari ailesine katılması, buradaki varlığımızı daha da güçlendiren çok değerli bir adım. Afra’nın yeteneğinin ve özgün duruşunun, modern, kendine güvenen ve güçlü kadınlarla ilham verici bir bağ kuracağına inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

Afra Saraçoğlu ise iş birliğiyle ilgili duygularını şu sözlerle dile getirdi:

“Bvlgari’nin Türkiye’deki marka elçisi olmaktan büyük onur duyuyorum. Markanın zamansız estetiğini ve yaratıcı dünyasını temsil etmek benim için son derece heyecan verici bir yolculuk olacak. Birlikte hayata geçireceğimiz projeler için heyecanlıyım.”