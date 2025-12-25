İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu’nun talimatıyla, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen soruşturmada, DEAŞ silahlı terör örgütünün yılbaşı dönemini hedef alan eylem çağrıları ve saldırı planları yaptığı yönünde istihbari bilgilere ulaşıldı.

Bu kapsamda, çatışma bölgeleriyle bağlantılı oldukları belirlenen ve bir kısmı hakkında ulusal ve uluslararası düzeyde yakalama kararı bulunan 137 şüpheliye yönelik İstanbul genelinde 124 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 115 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda tabanca, fişek ve örgütsel doküman ele geçirilirken, yakalanamayan şüphelilere yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Yetkililer, yılbaşı süresince kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanması amacıyla tedbirlerin artırıldığını vurguladı.