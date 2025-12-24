Başkan Saran açıklamasında şunları söyledi:

"Bu sabah kamuoyunda yer alan haberlere ilişkin olarak, kamuoyunu bilgilendirme gereği doğmuştur. Adli Tıp Kurumu test sonucunda pozitif çıktığı iddia edilen maddeyi hayatım boyunca kullanmadım. Bırakın kullanmayı, söz konusu maddeyi yakından görmüşlüğüm dahi bulunmamaktadır."

Saran, iddiaların kişilik haklarını ve itibarını zedelemeye yönelik karalama kampanyası olduğunu ve aynı zamanda temsil ettiği kurumları yıpratma amacı taşıdığını vurguladı.

Ayrıca, başkan sürecin tamamen şeffaf şekilde yürütüleceğini belirterek, her türlü numuneyi yeniden vermeye hazır olduğunu ifade etti. Saran, Adli Tıp Kurumu ve uluslararası bağımsız laboratuvarlarda testlerin tekrar yapılacağını ve sonuçların kamuoyu ile paylaşılacağını açıkladı.

Başkan Saran sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gerçeğin bilimsel yöntemlerle, evrensel standartlara uygun biçimde ortaya konulmasından hiçbir çekincem bulunmamaktadır. Ayrıca hakkında gizlilik kararı bulunan bir dosyaya ait bilgilerin test sonucunun çıktığı sabah yayımlanması da ciddi şekilde değerlendirilmesi gereken bir durumdur."

Saran, sürecin hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde, adil ve şeffaf biçimde sonuçlanacağına inancının tam olduğunu belirtti.