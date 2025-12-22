İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlü isimlere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan şarkıcı Yusuf Güney, gözaltına alınarak sağlık kontrolünden geçirildi.

Daha önce adresinde bulunamayan Yusuf Güney, jandarma eşliğinde Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne getirildi. Burada yapılan sağlık kontrollerinin ardından Güney’in ifade işlemleri tamamlanacak. Şarkıcının daha sonra Adli Tıp Kurumu’na sevk edilerek uyuşturucu testi kapsamında kan ve saç teli örneği vereceği, işlemlerinin ardından ise serbest bırakılmasının beklendiği öğrenildi.

Öte yandan aynı soruşturma kapsamında oyuncu Melisa Döngel’in de daha önce gözaltına alındığı ortaya çıktı. Döngel’in pazar günü gözaltına alındığı, Adli Tıp Kurumu’nda kan ve saç örneği verdikten sonra işlemlerinin tamamlanmasıyla serbest bırakıldığı bildirildi.

Soruşturma kapsamında yeni gelişmelerin yaşanabileceği belirtiliyor.