ABD Havacılık ve Uzay Ajansı NASA, Ay’a insanlı dönüşün en kritik adımlarından biri olan Artemis II görevi için hazırlıklarını hızlandırdı. Bugün Artemis II mürettebatı, “geri sayım gösteri testi” olarak adlandırılan kapsamlı bir fırlatma günü provasına katıldı.

Test kapsamında astronotlar, fırlatma gününde izlenecek zaman çizelgesini birebir simüle etti. Mürettebat uzay kıyafetlerini giydi, kapsüle giriş ve çıkış prosedürlerini uyguladı ve acil durum senaryoları dahil tüm aşamalar denendi. Bu prova, görev öncesi son kritik adımlardan biri olarak görülüyor.

Artemis II görevi, Ay yörüngesinde insanlı uçuş gerçekleştirecek ve Ay’ın Dünya’dan görülmeyen yüzüne dair yeni gözlemler yapılmasının önünü açacak. Uzay ajansı, bu misyonu ilerleyen yıllarda planlanan Ay’a iniş görevlerinin temel taşı olarak değerlendiriyor.

İnsanlığın Ay yolculuğunda yeni bir sayfa açılırken, gözler artık geri sayıma ve tarihe geçecek bu yolculuğa çevrilmiş durumda.