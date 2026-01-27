Gökbilimciler, çok uzak bir galakside, aynı yıldızdan kaynaklanmış gibi görünen iki aşamalı olağanüstü bir kozmik patlama gözlemledi. Araştırmacılar, bu sıra dışı olayın şimdiye kadar kayıtlara geçen ilk “süper kilonova” olabileceğini değerlendiriyor.

Bulgular, Astrophysical Journal Letters dergisinde 20 Aralık’ta yayımlanan çalışmada ayrıntılarıyla ele alındı. Çalışmada süperkilonova, bir süpernova patlaması ile bir nötron yıldızı birleşiminin ardışık ya da bağlantılı şekilde gerçekleşmesi sonucu ortaya çıkan melez bir kozmik olay olarak tanımlanıyor.

Araştırmaya göre yıldız, önce klasik bir süpernova gibi patladı. Ardından geriye kalan yoğun çekirdeğin, bir nötron yıldızıyla birleşmesi, ikinci ve daha enerjik bir patlamayı tetikledi. Bu ikinci aşama, tipik kilonovalardan çok daha parlak ve uzun süreli olmasıyla dikkat çekti.

Çalışmada yer almayan ancak bulguları değerlendiren Cole Miller, olayın önemine şu sözlerle dikkat çekti:

"Eğer bu yorum doğrulanırsa, yıldız ölümlerine dair bildiklerimizi yeniden düşünmemiz gerekebilir. Bu, şimdiye kadar tekil sandığımız kozmik patlamaların aslında çok daha karmaşık süreçler olabileceğini gösteriyor."

Bilim insanları, gözlemlenen parlaklık, enerji yayılımı ve zamanlama verilerinin ne klasik süpernovalarla ne de bilinen kilonovalarla tam olarak örtüşmediğini vurguluyor. Bu nedenle süperkilonova, yıldız evrimi ve ağır elementlerin oluşumu açısından yeni bir pencere açabilir.

Araştırmacılar, James Webb ve gelecek nesil teleskoplarla benzer olayların izlenmesi halinde, süperkilonovaların evrende ne kadar yaygın olduğu sorusuna da yanıt bulunabileceğini belirtiyor.