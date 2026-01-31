Türkiye’nin birçok kentinde düşük oranlı ücret artışı ve ağır çalışma koşullarına karşı eylemlerini sürdüren Migros depo işçileri, bugün İstanbul’da gözaltılarla karşı karşıya kaldı. Depo, Liman, Tersane ve Deniz İşçileri Sendikası (DGD-SEN) öncülüğünde devam eden eylemlerin 9’uncu gününde, yaklaşık 100 işçi İstanbul’da gözaltına alındı.

İşçiler, taleplerini kamuoyuna duyurmak amacıyla Migros’un bağlı olduğu Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan’ın İstanbul Beykoz’daki konutunun bulunduğu bölgeye gitti. İddiaya göre, Özilhan’ın evinin yakınında otobüsten inen işçiler polis ekipleri tarafından ablukaya alındı ve yürüyüşlerine izin verilmedi. Abluka sırasında işçiler ile DGD-SEN yöneticileri ters kelepçe uygulanarak gözaltına alındı.

DGD-SEN, gözaltıların ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Vali ve emniyetin görevi patronları korumak değil, işçilerin anayasal haklarını güvence altına almaktır. Migros patronu ile devlet güçleri arasındaki bu fiili iş birliği kabul edilemez. Bu saldırılar, haklı mücadelemizi durduramayacaktır.”

Gözaltılara Rağmen Eylemler Devam Ediyor!

Sendika yetkilileri, İstanbul’da yaşanan gözaltılara rağmen Migros depo işçilerinin eylem ve nöbetlerine devam ettiğini açıkladı. Esenyurt başta olmak üzere farklı depolarda işçilerin talepleri karşılanana kadar nöbetlerini sürdüreceği belirtildi. DGD-SEN, baskı ve gözaltıların işçilerin mücadelesini durduramayacağını vurguladı.