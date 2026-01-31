Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, dijital farkındalığın önemine dikkat çekerek, çocukların sanal dünyada yalnız bırakılmaması gerektiğini vurguladı.

Bakan Göktaş, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, dijital alışkanlıkların ailede başladığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Dijital farkındalık, ailede başlıyor. Çocuklarımız bizi rol model olarak görüyor. Kendi alışkanlıklarımızı değiştirmeden onları olası tehlikelerden korumamız mümkün değil. Ekranla sınırlı sandığımız pek çok şey artık gündelik yaşantımızın tam merkezinde.”

Çocukların dijital mecralarda karşılaştıkları risklerin gerçek hayata da yansıdığına dikkat çeken Göktaş, açıklamasında şu değerlendirmelere yer verdi:

“Çocuklarımız dijital mecralarda karşılaştıkları risklerle ne yazık ki gerçek hayatta da temas ediyor. Evlatlarımızı ekranın ardındaki uçsuz bucaksız dünyada yalnız bırakamayız.”

Bakan Göktaş, dijital güvenliğin de en az fiziksel güvenlik kadar önemli olduğunu vurgulayarak, “Nasıl evimizin kapısını kilitliyorsak, dijital dünyanın da güvenli bir anahtarı olduğunu unutmamalıyız. Çocuklarımıza daha güvenli, daha bilinçli bir geleceği ancak hep beraber bırakabiliriz” ifadelerini kullandı.