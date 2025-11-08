Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Genel Müdürlüğü, 2026 yılı sınav takvimini resmi internet sitesinde yayımladı. Takvime göre, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav 14 Haziran 2026 Pazar günü, İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) ise 26 Nisan 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek.
Açık Öğretim Kurumları sınav tarihleri
Dönem Yazılı Sınavı: 20-21 Aralık 2025
Dönem Yazılı Sınavı: 14-15 Mart 2026
Dönem Yazılı Sınavı: 18-19 Temmuz 2026
2026-2027 1. Dönem Yazılı Sınavı: 19-20 Aralık 2026
Ortak yazılı sınavlar
2025-2026 eğitim-öğretim yılı 2. dönem ülke geneli ortak yazılı sınavları ise şu tarihlerde yapılacak:
6. sınıf Türkçe: 7 Nisan 2026
ve 8. sınıf Matematik: 8 Nisan 2026
sınıf Matematik: 9 Nisan 2026
sınıf Türk Dili ve Edebiyatı: 10 Nisan 2026
sınıf Matematik (2. yazılı): 2 Haziran 2026
sınıf Türk Dili ve Edebiyatı (2. yazılı): 3 Haziran 2026
Görevde yükselme ve mesleki yeterlilik sınavları
Adalet Bakanlığı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı: 30 Kasım 2025
MEB Görevde Yükselme Sınavı: 7 Şubat 2026
Yurt dışında görevlendirilecek okutman ve öğretmenlerin mesleki yeterlilik sınavı: 8 Şubat 2026
Araştırma ve değerlendirme sınavları
TIMSS 2027 Pilot Uygulaması: 30 Mart-24 Nisan 2026
Dijital Becerileri İzleme Araştırması 2026: 13 Nisan-15 Mayıs 2026
ABİDE 2026 Uygulaması ve PISA 2025 Gelişim ve İzleme Araştırması: 13 Nisan-15 Mayıs 2026
Dört Beceride Türkçe Dil Sınavı 2026: 13 Nisan-22 Mayıs 2026
Mesleki Eğitimde Yetkinlikleri İzleme Araştırması: 20 Nisan-22 Mayıs 2026
e-Sınavlar
Haftanın her günü 81 il ve ilçedeki e-Sınav salonlarında randevulu sistemle uygulanacak sınavlar şunları kapsıyor:
Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri e-Sınavı
Kalfalık, Ustalık ve Usta Öğreticilik Teorik e-Sınavları
Kıyı Emniyeti Amatör Telsizcilik e-Sınavı
Denklik Seviye Tespit e-Sınavı
2026 yılı sınav uygulama takvimine MEB’in resmi sitesi odsgm.meb.gov.tr üzerinden ulaşılabiliyor.