Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Genel Müdürlüğü, 2026 yılı sınav takvimini resmi internet sitesinde yayımladı. Takvime göre, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav 14 Haziran 2026 Pazar günü, İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) ise 26 Nisan 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek.

Açık Öğretim Kurumları sınav tarihleri

Dönem Yazılı Sınavı: 20-21 Aralık 2025

Dönem Yazılı Sınavı: 14-15 Mart 2026

Dönem Yazılı Sınavı: 18-19 Temmuz 2026

2026-2027 1. Dönem Yazılı Sınavı: 19-20 Aralık 2026

Ortak yazılı sınavlar

2025-2026 eğitim-öğretim yılı 2. dönem ülke geneli ortak yazılı sınavları ise şu tarihlerde yapılacak:

6. sınıf Türkçe: 7 Nisan 2026

ve 8. sınıf Matematik: 8 Nisan 2026

sınıf Matematik: 9 Nisan 2026

sınıf Türk Dili ve Edebiyatı: 10 Nisan 2026

sınıf Matematik (2. yazılı): 2 Haziran 2026

sınıf Türk Dili ve Edebiyatı (2. yazılı): 3 Haziran 2026



Görevde yükselme ve mesleki yeterlilik sınavları

Adalet Bakanlığı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı: 30 Kasım 2025

MEB Görevde Yükselme Sınavı: 7 Şubat 2026

Yurt dışında görevlendirilecek okutman ve öğretmenlerin mesleki yeterlilik sınavı: 8 Şubat 2026

Araştırma ve değerlendirme sınavları

TIMSS 2027 Pilot Uygulaması: 30 Mart-24 Nisan 2026

ABİDE 2026 Uygulaması ve PISA 2025 Gelişim ve İzleme Araştırması: 13 Nisan-15 Mayıs 2026

Dört Beceride Türkçe Dil Sınavı 2026: 13 Nisan-22 Mayıs 2026

Mesleki Eğitimde Yetkinlikleri İzleme Araştırması: 20 Nisan-22 Mayıs 2026

e-Sınavlar

Haftanın her günü 81 il ve ilçedeki e-Sınav salonlarında randevulu sistemle uygulanacak sınavlar şunları kapsıyor:

Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri e-Sınavı

Kalfalık, Ustalık ve Usta Öğreticilik Teorik e-Sınavları

Kıyı Emniyeti Amatör Telsizcilik e-Sınavı

Denklik Seviye Tespit e-Sınavı

2026 yılı sınav uygulama takvimine MEB’in resmi sitesi odsgm.meb.gov.tr üzerinden ulaşılabiliyor.