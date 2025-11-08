Çin’in Wuxi kentinde 24-30 Ekim tarihleri arasında düzenlenen Dünya Taekwondo Şampiyonası’nda Ankara Büyükşehir Belediyesi ASKİ Spor Kulübü sporcuları büyük bir başarıya imza attı. Türk taekwondosunun gururu olan milli sporcular, turnuvayı 2 altın ve 1 gümüş madalya ile tamamladı.

Kadınlar 53 kilo kategorisinde Merve Dinçel Kavurat ve 46 kiloda Emine Göğebakan altın madalya kazanarak “Dünya Şampiyonu” unvanını elde etti. Erkekler 54 kiloda mücadele eden Furkan Ubeyde Çamoğlu ise gümüş madalya alarak dünya ikinciliğine ulaştı. ASKİ Spor, beş sporcuyla katıldığı organizasyondan toplam üç madalya ile dönerek Türkiye adına önemli bir başarıya imza attı.

Mansur Yavaş’tan şampiyon sporculara tebrik

Milli sporcular, Ankara’ya dönüşlerinde Esenboğa Havalimanı’nda mehteran takımı eşliğinde coşkulu bir törenle karşılandı. Törenin ardından sporcular, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ı ziyaret etti. Sporcularla yakından ilgilenen Yavaş, “Başarılarınızdan dolayı hepinizi kutluyorum. İnşallah daha nice madalyalar alarak ülkemizi gururlandıracaksınız. Biz de en iyi şartlarda çalışabilmeniz için destek olmaya devam edeceğiz.” dedi.

Yorgancılar: “Bu başarıyla gurur duyuyoruz”

ASKİ Spor’un milli sporcularını karşılayan ABB Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Doç. Dr. Serkan Yorgancılar ise “Dünya şampiyonu takımımızla gurur duyuyoruz. Bu başarıyı ülkemize yaşattıkları için tüm sporcularımıza teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Sporculardan teşekkür ve hedef 2028 Olimpiyatları

Şampiyona sonrası duygularını paylaşan Merve Dinçel Kavurat, “Üst üste iki kez dünya şampiyonu oldum. Bu madalya için çok çalıştım. Hedefim, 2028 Olimpiyatları’nda altın madalya kazanmak.” dedi.

Altın madalya kazanan bir diğer sporcu Emine Göğebakan ise “Takım halinde dünya şampiyonu olduk. Bizlere her zaman destek veren Mansur Yavaş ve ASKİ Spor yönetimine teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Gümüş madalya sahibi Furkan Ubeyde Çamoğlu ise “Bireysel olarak ikinci oldum ama takım halinde dünya şampiyonluğu bizi çok mutlu etti. Mansur Yavaş Başkanımıza ve kulübümüze verdikleri destek için teşekkür ediyorum. Hedefimiz 2028 Yaz Olimpiyatları.” dedi.