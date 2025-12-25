İslam dünyasında manevi önemi büyük olan Regaip Kandili, üç ayların başlangıcını müjdeleyen mübarek geceler arasında yer alıyor. Recep ayının ilk cuma gecesi idrak edilen Regaip Kandili, Allah’ın rahmet ve bağışının bol olduğuna inanılan gecelerden biri olarak kabul ediliyor.

Diyanet kaynaklarına göre “regaip” kelimesi; bol ihsan, rahmet ve bağış anlamına geliyor. Bu gece, Müslümanlar tarafından dua, tövbe, ibadet ve hayırlı amellerle değerlendiriliyor. Regaip Kandili, aynı zamanda Ramazan ayına giden manevi yolculuğun ilk durağı olarak görülüyor.

Kandil gecesinde camilerde özel programlar düzenlenirken, vatandaşlar da evlerinde Kur’an-ı Kerim okuyarak, namaz kılarak ve dualar ederek geceyi ihya ediyor. Regaip Kandili’nin, toplumsal dayanışma ve manevi huzurun güçlenmesine katkı sunduğu ifade ediliyor.