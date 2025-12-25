Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü, Başkent genelinde hizmet veren EGO ve Özel Halk Otobüslerine yönelik denetimlerini sürdürüyor. Denetimlerin, toplu taşımada hizmet kalitesinin artırılması amacıyla yapıldığı bildirildi.

EGO ekiplerince gerçekleştirilen kontrollerde; sürücülerin kılık kıyafeti ve görev disiplinleri, duraklara nizami yanaşma ile yolcu indirme-bindirme kurallarına uyulup uyulmadığı denetleniyor. Araç içi temizlik, koltuk düzeni ve genel hijyen durumu da inceleme başlıkları arasında yer alıyor.

Denetimler kapsamında ayrıca engelli yolcular için kullanılan rampalar ve asansörlerin çalışır durumda olup olmadığı, araç içi yazı ve görsellerin yönetmeliğe uygunluğu, uyarı ve bilgilendirme sistemlerinin kullanımı ile sürücülerin yolcularla iletişim biçimi kontrol ediliyor. Sürücülerin geçerli psikoteknik belgeleri de denetimlerde inceleniyor.

Yapılan kontrollerde eksiklik ya da kural ihlali tespit edilmesi halinde, sürücüler ve araç işletmecileri hakkında uyarı, tutanak ve idari yaptırım işlemleri uygulanıyor.

EGO Genel Müdürlüğü Filo Yönetimi ve İşletme Şube Müdürü Ahmet Özcan, denetimlerin devam edeceğini belirterek, çalışmaların sahada ve merkezden araç takip ile görüntüleme sistemleri üzerinden yürütüldüğünü ifade etti.