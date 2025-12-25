En Fazla Ele Geçen Uyuşturucu Türleri
Gümrüklerde en fazla ele geçirilen uyuşturucu maddeler esrar ve metamfetamin oldu. Tür ve miktar bazında detaylar şöyle:
-
Esrar: 13 ton 935 kilo
-
Metamfetamin: 7 ton 299,41 kilo
-
Kokain: 1 ton 236 kilo
-
Khat: 1 ton 416 kilo
-
Sentetik ecza: 4 ton 424 kilo
-
BZP: 1 ton 143 kilo
-
Eroin: 758,2 kilo
-
Afyon sakızı: 367,38 kilo
-
Sentetik esrar: 236,01 kilo
-
Amfetamin: 13,38 kilo
-
Methadone: 14,58 kilo
-
Psicoline: 0,97 kilo
-
Diğer türler: 3,40 kilo
-
Ara kimyasallar: 2 ton 349 kilo
Ayrıca operasyonlarda 377 bin 721 ecstasy ve 3 milyon 530 bin 505 captagon hap ele geçirildi.
Ele Geçirilen Miktarda Büyük Artış
Gümrüklerde ele geçirilen uyuşturucu miktarı son yıllarda hızla arttı:
-
2023: 9 ton 910 kilo (5,47 milyar TL)
-
2024: 23 ton 292 kilo (30,45 milyar TL)
-
2025 (Ocak-Kasım): 33 ton 198 kilo (41,70 milyar TL)
Bu veriler, gümrük muhafaza ekiplerinin operasyonel başarısını ve uyuşturucuyla mücadeledeki kararlılığı ortaya koyuyor.