En Fazla Ele Geçen Uyuşturucu Türleri

Gümrüklerde en fazla ele geçirilen uyuşturucu maddeler esrar ve metamfetamin oldu. Tür ve miktar bazında detaylar şöyle:

Esrar: 13 ton 935 kilo

Metamfetamin: 7 ton 299,41 kilo

Kokain: 1 ton 236 kilo

Khat: 1 ton 416 kilo

Sentetik ecza: 4 ton 424 kilo

BZP: 1 ton 143 kilo

Eroin: 758,2 kilo

Afyon sakızı: 367,38 kilo

Sentetik esrar: 236,01 kilo

Amfetamin: 13,38 kilo

Methadone: 14,58 kilo

Psicoline: 0,97 kilo

Diğer türler: 3,40 kilo

Ara kimyasallar: 2 ton 349 kilo

Ayrıca operasyonlarda 377 bin 721 ecstasy ve 3 milyon 530 bin 505 captagon hap ele geçirildi.

Ele Geçirilen Miktarda Büyük Artış

Gümrüklerde ele geçirilen uyuşturucu miktarı son yıllarda hızla arttı:

2023: 9 ton 910 kilo (5,47 milyar TL)

2024: 23 ton 292 kilo (30,45 milyar TL)

2025 (Ocak-Kasım): 33 ton 198 kilo (41,70 milyar TL)

Bu veriler, gümrük muhafaza ekiplerinin operasyonel başarısını ve uyuşturucuyla mücadeledeki kararlılığı ortaya koyuyor.