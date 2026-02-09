Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Melikgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından halkın huzur ve güvenliğini bozan, trafikte silah kullanarak tehlike oluşturan şahıslara yönelik çalışma başlatıldı. Kocasinan ilçesi Anafartalar Mahallesi’nde seyir halindeyken yaşanan tartışmanın büyüyerek silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine ekipler harekete geçti.

Olayın tarafları olan 6 şüpheli, sıkı takip sonucu suç aleti tüfekle birlikte yakalandı. Tüfekle ateş ettiği belirlenen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ayrıca trafikte güvenliği tehlikeye düşüren sürücüye 15 bin 200 TL idari para cezası uygulandı.

Emniyet yetkilileri, trafikte şiddete başvuran ve halkın huzurunu bozan kişilerle mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.