Ankara Kulübü Derneği ev sahipliğinde, Sonsöz Gazetesi Yazarı Güner Dinaslan'ın Kızılcagün ve yeni çıkan kitabı Bacıerenler'in tanıtımı Ankara Konağı'nda gerçekleştirildi. Etkinliğe Ankara Kulübü Derneği Başkanı Metin Özaslan'da katılım sağladı.

"Sakarya Savaşının yüzüncü yıl anısına armağan ettim"

Sonsöz Gazetesi Yazarı Güner Dinçaslan, Kızılcagün isimli kitabının nasıl ortaya çıktığını şöyle aktardı: "Ben daha öncesinde psikolojik romanlar yazarıydım. Bu alanda eserlerim vardı, romanlarım vardı. Tarihi roman bölümüne ben biraz iddialıydım. Tarihi roman yazamam diye düşündüm. Çünkü onun bir vebali olduğunu, kendime kabul ettirmiştim ve asla ben bir tarihi roman yazamam diye iddia ediyordum. Kendimi bu anlamda tarihi romanların içerisinde buldum. İyiki de buldum .İlk romanım Sakarya Savaşı. Sakarya Savaşı'nın yüzüncü yıl anısına armağan olsun diye orataya çıkan bir eser. Kızılcagün 22 günde yazılmış bir kitap. Geçen gün bir televizyon programında bana sordularDediler ki ne yaşadınız 22 günü yazarken? Dedim ki hiçbir şey hatırlamıyorum.Böyle bir rüyaymış da rüyanın içerisinde ben öyle bir şey yazmışım gibi geliyor. Bu süreçte, emedim, içmedim, sadece nefes aldım. 22 sonunda ödevimi teslim ettim. Daha sonra arkadaşlarım tebrik etti ve ağlaştık. Çünkü Sakarya Savaşı artık öksüz ve yetim değildi." şeklinde konuştu.

Yazar Dinçaslan, yeni çıkarmaya hazırlandığı "Bacıerenler" isimli kitabının da yakında piyasada olacağını ifade ederek sözlerine son verdi.

"Kızılcagün'ün iki boyutu vardır"

Ankara Kulübü Derneği Başkanı Metin Özaslan'ın satırbaşları şöyle: "Güner Dinçalan'ın hazırladığı eser, Sakarya'yı gerçekten ruhuyla anlatan güzel bir roman oldu. Sakarya Meydan Muharebesinin doğrulanması anlamında büyük katkı sağladı. Güner Hanıma çok teşekkür ederiz. Dört eser de peş peşe geldi. Elinize ve yüreğinize sağlık. Kızılcagül'ün iki boyutu var. Biri Ankara'lıları ilgilendiren ve Ankara'nın tarihini, kültürünü, genetiklerini seymenleri ilgilendiren ve seymenler için, başkentliler için, ki burası Türklerin yoğun bir bölgedir,. Bu bir devlet kurma törenidir, 27 Aralık 1919'da bunun en son uygulandığı dönemdir." dedi.

Konuşmanın bitmesi üzerine Ankara Kulübü Derneği Başkanı Metin Özaslan, Yazar Dinçaslan'a hediye taktim etti.