T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ankara Resim ve Heykel Müzesi ile Ankara Kulübü Derneği iş birliğinde düzenlenecek programda Namazgâhtepe’de büyük buluşma gerçekleştirilecek.

Tarihi Anma Namazgâhtepe’de Yapılacak

Milli Mücadele’nin dönüm noktalarından biri olan Atatürk’ün Ankara’ya gelişi, bu yıl da tarihî mekânlardan biri olan Ankara Resim ve Heykel Müzesi önünde düzenlenecek etkinlikle yad edilecek. Program kapsamında geleneksel Sinsin Ateşi yakılacak ve Ankaralılar aynı ruh etrafında bir araya gelecek.

Etkinlik Bilgileri

Tarih: 26 Aralık 2025, Cuma

Saat: 18.30

Yer: Ankara Resim ve Heykel Müzesi önü

Adres: Türk Ocağı Sokak No:4, Hacettepe / ANKARA

Milli Mücadele Ruhu Yaşatılacak

Ankara’nın başkent oluş sürecinde büyük öneme sahip olan Atatürk’ün Ankara’ya gelişi, düzenlenecek bu özel programla hem tarih bilincini güçlendirecek hem de kültürel mirasın gelecek nesillere aktarılmasına katkı sağlayacak. Etkinlikte Ankara’nın geleneksel kültürünü yansıtan unsurlar da yer alacak.

Tüm Ankaralılar Davetli

Yetkililer, başkentlileri ve tarih bilincine sahip tüm vatandaşları bu anlamlı buluşmaya davet ederken, etkinliğin Ankara’nın kültürel ve tarihî hafızasına önemli bir katkı sunması bekleniyor.