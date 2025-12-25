Özbek, “Büyük hedeflerimiz var. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde hedeflerimiz var. Trendyol Süper Lig'de hedeflerimiz var. Amatör branşlarda hedefimiz var. Hiç para harcamadan hedefe yürümek mümkün değil. Parayı bilinçli harcıyoruz. Kaynağını da yaratıyoruz.”

Tesisleşme ve altyapıya büyük yatırım

Özbek, Galatasaray’ı önümüzdeki yüzyıllara taşımak için tesisleşmenin önemine değindi:

“Galatasaray'ı yönetirken önemsediğimiz birkaç husus ve belirlediğimiz hedefler var. Bunların başında tesisleşme geliyor. Futbolu Florya'dan Kemerburgaz'a taşıdık. Altyapı tesislerinin de inşaatına başladık. Galatasaray’a yakışır, modern bir tesis olarak Kemerburgaz hizmet vermeye devam edecek.”

Ayrıca Mart ayında stadın yanında salon sporlarına hizmet edecek yeni tesisin temelinin atılacağını duyurdu.

Finansal sürdürülebilirlik ve yatırımlar

Dursun Özbek, Galatasaray’ın finansal açıdan güçlü bir noktaya geldiğini belirtti:

“Bundan 4-5 sene önce Galatasaray'ın finansal boyutunun buraya gelmesi zor bir işti. Yaptığımız projelerle Galatasaray'ı finansal açıdan yarışmacı kulüpler arasında en iyi seviyeye getirdik. Hedefimiz sürdürülebilirliği sağlamak. Türkiye’de kadro değeri en üst seviyede olan takım Galatasaray, borsada da en değerli kulüp.”

Kulüp, altyapı ve tesis yatırımları için kendi kaynaklarından toplam 1 milyar TL harcadı.

Amatör branşlara destek

Özbek, amatör sporlara yönelik projeleri de anlattı:

“Üyelerimize, yaptığımız projelerden elde edeceğimiz parayı bir hesapta bloke edeceğimizi, buradan gelen nemayla amatör sporlara destek vereceğimizi anlattık. Yakın gelecekte amatör sporlara ayırdığımız bütçe katlayarak devam edecek.”

Transfer politikası ve büyük hedefler

Başkan, transfer dönemine dair şunları söyledi:

“Hiçbir yönetim, 'Bu sene yüklü bir transfer yapalım.' düşüncesiyle yola çıkmaz. Eksiklerimizi en uygun ekonomik koşullarda tamamlamak istiyoruz. Sponsorluk gelirlerine, gişe hasılatına, loca ve kombinelerin satışlarına bakın. Bunların hepsi birbirine katkı veren hususlar.”

Ayrıca UEFA Şampiyonlar Ligi kupasını kazanmanın ve Süper Lig şampiyonluğunu sürdürmenin hedefleri arasında olduğunu vurguladı.

Yasadışı bahis ve spekülasyonlara net yanıt

Özbek, Galatasaray’ın yasadışı bahisle ilişkilendirilmemesi gerektiğini belirtti:

“Bahisle ilgili bizim takımımızdan da olan bazı futbolcular disiplin cezalarını aldı. Kamunun hedefinde yasadışı bahsin önemi var. Orada da Galatasaray'ı bununla ilişkilendirmeye çalışmak, abesle iştigal.”

Hedefler ve projeler devam ediyor

Kemerburgaz’daki tesisler ve Vadistanbul’daki salon sporları yatırımı hakkında da konuşan Özbek:

“Kemerburgaz’ın Galatasaray’a maliyeti 1 milyar lira. Stadımızdan Vadistanbul’a inen 62 dönümlük arsa üzerinde salon sporlarını icra edeceğimiz bir tesis projesi geliştirdik. Mart ayında inşaata başlayacağız. Yaklaşık 4 sene sürecek ve 200 milyon dolar harcanacak.”

Altyapının 4-5 ay daha Florya’da kalacağını, ardından Kemerburgaz’a taşınacağını da açıkladı.