Fenerbahçeli Sağlık Çalışanları Derneği’nden Sadettin Saran Açıklaması
Genel Müdür Çay, alınan her resmî ilan kararının yalnızca basını değil, kamu maliyesini de etkilediğini belirtti. Açıklamasında, karar süreçlerinde hem sektörün sürdürülebilirliğini korumaya hem de kamu kaynaklarının etkin kullanılmasına özen gösterdiklerini ifade etti.

Rekabet Gücünü ve Özgün İçeriği Destekleme Kararlılığı

Çay, “Rekabet gücünü muhafaza eden ve özgün içerikle fark yaratan yayıncılık anlayışını desteklemeye kararlılıkla devam edeceğiz” diyerek, Resmî İlan Fiyat Tarifesi’nin basın sektörü için hayırlı olmasını diledi.

Muhabir: HABER MERKEZİ