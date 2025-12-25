Genel Müdür Çay, alınan her resmî ilan kararının yalnızca basını değil, kamu maliyesini de etkilediğini belirtti. Açıklamasında, karar süreçlerinde hem sektörün sürdürülebilirliğini korumaya hem de kamu kaynaklarının etkin kullanılmasına özen gösterdiklerini ifade etti.

Rekabet Gücünü ve Özgün İçeriği Destekleme Kararlılığı

Çay, “Rekabet gücünü muhafaza eden ve özgün içerikle fark yaratan yayıncılık anlayışını desteklemeye kararlılıkla devam edeceğiz” diyerek, Resmî İlan Fiyat Tarifesi’nin basın sektörü için hayırlı olmasını diledi.

Basın camiamız için can suyu niteliğinde olan resmî ilan gelirlerinin artarak devam etmesi yönünde verdikleri kıymetli destek için Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a şükranlarımı arz ediyor; İletişim Başkanımız Sayın Prof. Dr. Burhanettin Duran’a ve değerli Genel Kurul… https://t.co/MCXn9xthV4 — Abdulkadir ÇAY (@AbdulkadirCay) December 25, 2025