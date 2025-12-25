Bakanlık tarafından hazırlanan “Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’un 12’nci Maddesine Göre 2026 Yılında Uygulanacak Olan İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ” kapsamında, idari para cezaları 2025 yılı yeniden değerleme oranı olan yüzde 25,49 esas alınarak güncellendi.

Sözleşme İhlallerine 286 Bin Liraya Kadar Ceza

E-ticaret aracı hizmet sağlayıcılarının;

Hizmet sağlayıcının ticari faaliyetlerini önemli ölçüde bozan uygulamalarda bulunması

Aracılık sözleşmelerini tek taraflı olarak değiştirmesi

Bu değişikliklere imkan tanıyan hükümlere sözleşmede yer vermesi

durumunda 28 bin 620 TL ile 286 bin 206 TL arasında idari para cezası uygulanabilecek.

Ödeme Gecikmelerinde Ceza Katlanacak

Süresi içinde ödeme yapmayan e-ticaret aracı hizmet sağlayıcılarına;

30 güne kadar gecikmelerde , ödenmeyen tutar kadar

30 günü aşan gecikmelerde, ödenmeyen tutarın iki katı

ceza kesilecek. Ceza tutarı 28 bin 620 TL’nin altına düşmeyecek.

Kampanyaya Zorlama Cezası 1,4 Trilyon Liraya Kadar Çıkabilecek

Hizmet sağlayıcıyı kampanyalı satışa zorlayan, satış fiyatını tek taraflı değiştiren aracı hizmet sağlayıcılar için uygulanacak idari para cezasının üst sınırı 1 trilyon 431 milyar 34 milyon 488 bin TL olarak belirlendi.

Sıralama ve Hizmet Kısıtlamalarına 858 Bin TL Ceza

Objektif kriter olmaksızın veya kamu kurumlarına başvuru gerekçesiyle;

Sıralamada geriye düşüren

Hizmeti kısıtlayan, askıya alan ya da sonlandıran

aracı hizmet sağlayıcılara uygulanacak ceza 858 bin 620 TL’ye yükseltildi.

ETBİS Bildirim Yükümlülüğüne Uymayanlara 715 Bin TL’ye Kadar Ceza

Bakanlık tarafından istenen bilgi, belge ve elektronik kayıtları sunmayanlar ile ETBİS’e bildirim yapmayan gerçek ve tüzel kişiler için ceza tutarları:

Alt sınır: 143 bin 102 TL

Üst sınır: 715 bin 516 TL

olarak güncellendi.

Lisans Almayanlara 114 Milyon TL’ye Kadar Ceza ve Erişim Engeli

Lisans almayan veya lisansını yenilemeyen e-ticaret hizmet sağlayıcılarına:

28 milyon 620 bin 688 TL ceza Aykırılık giderilmezse 57 milyon 241 bin 378 TL Devamında 114 milyon 482 bin 758 TL ceza

uygulanabilecek. Süreler sonunda ihlal devam ederse erişim engeli veya içerik çıkarma kararı alınabilecek.

Yeni Düzenleme 1 Ocak 2026’da Yürürlükte

E-ticaret sektörünü yakından ilgilendiren yeni ceza düzenlemesi, 1 Ocak 2026 tarihinde yürürlüğe girecek.