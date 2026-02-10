Bakan Şimşek, sanayi üretim istatistiklerine ilişkin değerlendirmesini sosyal medya hesabından paylaştı. Açıklamasında, yüksek teknolojili ürünlerde üretimin yüzde 11,4, sermaye mallarında yüzde 8,5 oranında arttığını vurgulayan Şimşek, ham petrol ve doğal gaz çıkarımında ise yüzde 25,6’lık güçlü bir yükseliş kaydedildiğini ifade etti.

Enerjide dışa bağımlılığı azaltmaya yönelik politikaların kararlılıkla sürdürüldüğünü belirten Şimşek, bu alandaki üretim artışının cari denge ve sürdürülebilir büyüme açısından kritik öneme sahip olduğunu dile getirdi.

Küresel değer zincirlerinde güçlenme hedefi

Katma değeri yüksek üretim, yatırım ve verimlilik odaklı politikaların öncelikli olmaya devam edeceğini belirten Şimşek, Türkiye’nin küresel değer zincirlerindeki konumunu daha da güçlendirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Şimşek, sanayide dönüşümü destekleyen adımlar sayesinde üretim yapısının daha rekabetçi hale geldiğini ve ekonomik büyümenin daha sağlıklı temeller üzerinde ilerlediğini ifade etti.