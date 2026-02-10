Lisa Genova’nın 2007 yılında yayımlanan ve büyük ses getiren romanı Still Alice (Unutma Beni), Christine Mary Dunford tarafından tiyatroya uyarlandı. Türkçeye Zeynep Lengerli’nin kazandırdığı eser, Ankara Devlet Tiyatrosu yapımıyla Türkiye’de ilk kez sahnelenecek.

Oyunun yönetmenliğini üstlenen İskender Altın, bu projeyi yaklaşık 6-7 yıldır hayata geçirmek istediğini belirterek, Alzheimer Derneği ve alanında uzman isimlerle kapsamlı bir çalışma yürüttüklerini ifade etti.

“Melodram üretmeden gerçekliği sahneye taşıyoruz”

Yönetmen İskender Altın, Alzheimer gibi hassas bir konunun sahnede sömürülmeden ele alınması gerektiğini vurguladı. Altın, oyunun rejisinde dramatik yapının önemli bir yer tuttuğunu belirterek, hastalığın yalnızca bireyi değil, ailesini ve yakın çevresini de etkileyen yönlerinin sahneye taşındığını söyledi.

“Hastalığı anlatırken seyircinin duygularını istismar edemeyiz” diyen Altın, oyunun temel amacının Alzheimer’a dair farkındalık ve dayanışma duygusu oluşturmak olduğunu dile getirdi.

Alice Howland’a İpek Çeken hayat veriyor

2014 yılında sinemaya uyarlanan ve Julianne Moore’un başrolünde yer aldığı eserin tiyatro uyarlamasında, Alice Howland karakterini usta oyuncu İpek Çeken canlandırıyor. Çeken, sahnede hem “Alice Howland” hem de karakterin iç dünyasını temsil eden “Kendi” rolüyle izleyici karşısına çıkacak.

Oyunculuğunun 36. yılında olduğunu belirten Çeken, kişisel yaşamında Alzheimer hastalığıyla yakın temasının, rolüne hazırlanırken büyük katkı sağladığını ifade etti. Alzheimer hastalarının geçmişe tutunarak var olmaya çalıştıklarını vurgulayan oyuncu, oyunun izleyiciye hastalıkla baş etme konusunda önemli ipuçları sunduğunu söyledi.

Güçlü kadro ve etkileyici sahne tasarımı

Oyunda Alice Howland’ın eşi John Howland karakterini Tolga Tecer canlandırırken, hasta yakını olmanın zorluğu ve kabullenme süreci sahnede güçlü bir dramatik yapıyla ele alınıyor. Tecer, izleyicilere “çok geç olmadan sevdiklerinize sarılın” mesajını verdiklerini ifade etti.

Oyuncu kadrosunda Selvel Kınık, Kıvanç Değirmenci, Damla Paksoy, Berke Barış Ergüder, Meltem Gül ve Ceren Ertem yer alıyor. Dekor tasarımı Selim Cinisli’ye, kostüm tasarımı Aslıhan Fakı’ya, ışık tasarımı Mahir Köksal’a ait. Oyunun müzikleri ise besteci Kemal Günüç imzası taşıyor.

Dosya: Kelebek, 12 Şubat’taki prömiyerin ardından Şubat ayı boyunca Ankara Devlet Tiyatrosu Şinasi Sahnesi’nde seyirciyle buluşmaya devam edecek.