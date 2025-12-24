Açıklamada, bazı haberlerde Sadettin Saran’ın saç analizinde “pozitif çıktığı iddia edilen” maddenin benzoylecgonine olduğu hatırlatıldı. Ancak bu maddenin doğrudan bir uyuşturucu olmadığı, bazı maddelerin metabolizma (yıkım) ürünü olarak ortaya çıkabilen bir metabolit olduğu belirtildi.

Dernek, benzoylecgonine’in günlük hayatta milyonlarca insan tarafından kullanılan ve büyük bölümü reçetesiz temin edilebilen ilaçlar nedeniyle de pozitif sonuç verebildiğinin bilimsel bir gerçek olduğunun altını çizdi.

Hangi ilaçlar pozitif sonuç verebilir?

Açıklamada, benzoylecgonine pozitifliği ile ilişkilendirilebilen bazı yaygın etken maddeler şu şekilde sıralandı:

Florokinolon grubu antibiyotikler (Cipro, Avelox vb.)

Pseudoephedrine (Actifed, Gripin, Parol Hot, Katarin vb.)

Dextromethorphan (Benical Cold, Tamol Cold vb.)

Difenhidramin (Benadryl vb.)

Sertralin ve benzeri antidepresanlar (Lustral vb.)

“Kokain kullanımıyla suçlamak bilimsel değil”

Dernek, idrar, kan ve tırnak analizlerinin tamamen negatif sonuçlandığını, yalnızca saç analizinde yaygın kullanılan ilaçlarla da pozitiflik verebilen bir metabolitin tespit edildiğini belirtti. Bu nedenle Sadettin Saran’ı kokain kullanımıyla suçlamanın bilimsel, vicdani ve akli olmadığı ifade edildi.

“Açıkça itibar zedelemeye yöneliktir”

Açıklamanın sonunda, hayatını spora, sağlığa ve disipline adamış bir ismin kamuoyu önünde bu şekilde ilişkilendirilmesinin itibar zedeleyici ve akla zarar bir itham olduğu vurgulandı.

Dernek açıklamasını,

“Kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadeleriyle sonlandırdı.