Basın kuruluşlarının ekonomik sürdürülebilirliği açısından büyük önem taşıyan resmî ilan ücretlerine yönelik düzenleme, Türkiye genelinde 1.027 gazete ve internet haber sitesini kapsıyor.

Resmî Gazete’de Yayımlandı

25 Aralık 2025 tarihli ve 33118 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan karara göre, resmî ilanların bir sütun/santim ve kutu yayım ücretlerinde önemli oranlarda artış yapıldı.

Yeni Resmî İlan Ücretleri Belli Oldu

Yeni tarifeye göre:

Günlük fiili satışı 50 binin altında olan gazeteler ile

internet haber sitelerinin 1., 2., 3., 4. ve 5. kategorilerinde yer alan yayınlar için Ücret: 185 TL’den 232 TL’ye Artış oranı: %25,41

Günlük fiili satışı 50 binin üzerinde olan gazeteler ve

Genel Kategori'de yer alan internet haber siteleri için Ücret: 210 TL'den 263 TL'ye Artış oranı: %25,24



Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Abdulkadir Çay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, resmî ilan gelirlerindeki artışın basın sektörü için kritik öneme sahip olduğunu vurguladı.

Çay açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Basın camiamız için can suyu niteliğinde olan resmî ilan gelirlerinin artarak devam etmesi yönünde verdikleri kıymetli destek için Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a şükranlarımı arz ediyorum. İletişim Başkanımız Sayın Prof. Dr. Burhanettin Duran’a ve değerli Genel Kurul Üyelerimize teşekkür ediyorum.”

Kamu Maliyesi ve Sektör Dengesi Vurgusu

Resmî ilanlara ilişkin kararların yalnızca basın sektörünü değil, kamu maliyesini de doğrudan etkilediğini belirten Çay, karar sürecinde hem sektörün sürdürülebilirliği hem de kamu kaynaklarının etkin kullanımı gözetildiğini ifade etti.

Açıklamada ayrıca, rekabet gücünü koruyan ve özgün içerik üreten yayıncılığın desteklenmeye devam edileceği vurgulandı.

Yeni Tarife 1 Ocak 2026’da Yürürlükte

Basın sektöründe geniş yankı uyandıran Resmî İlan Fiyat Tarifesi, 1 Ocak 2026 itibarıyla uygulanmaya başlanacak. Yeni düzenlemenin, özellikle yerel ve dijital medyanın ekonomik yapısına olumlu katkı sağlaması bekleniyor.