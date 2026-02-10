Olay, saat 11.00 sıralarında Ulus Çantacılar Sokağı'nda meydana geldi. Cezaevinden yeni çıktığı öğrenilen otopark çalışanı R.Ç., çanta ticaretiyle uğraşan babasının yanında çalışan Mustafa T.'ye (15) kendisine el arabasıyla çarptığı iddiasıyla tepki gösterdi. Çıkan tartışmanın ardından otopark görevlileri, Mustafa T.'yi darbederken, babası Ömer T. (38) kavgaya dahil oldu. R.Ç., üzerinde bulunan tabancayla Mustafa T. ve babası Ömer T.'ye ateş edip kaçtı. Bacaklarından vurulan baba ve oğlu yaralanırken, ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Baba ve oğlunun durumunun iyi olduğu öğrenilirken, otopark görevlileri R.Ç. ve G.T. polis ekiplerince gözaltına alındı.

'ÇOCUĞU DÖVÜYORLAR, BABASI GELİYOR'

Ankara Umum Ayakkabıcılar ve Çantacılar Odası Başkanı Hüseyin Uzun, 'El arabasıyla otopark çalışanının yanından geçerken yanlışlıkla bu kişiye, el arabası hafif değiyor. Çocuğu dövüyorlar burada, o arada babası geliyor. Tartışma çıktıktan sonra saldırgan, silahı çekiyor. İkisinin birden ayaklarına kurşun sıkıyor. Şu an hayati tehlikeleri yok. Daha öncesinde bir tartışma veya husumet yok. Vuran kişinin yeni cezaevinden çıktığı söyleniyor. 1 ay olmuş, burada, otoparkta çalışmaya başlayalı. 'Otopark çalışanının bir anlık bir öfkesi mi' diyelim artık bilmiyorum; ama belinde silah taşıması, yeni de cezaevinden çıkmış olması hoş bir şey değil' dedi. (DHA)