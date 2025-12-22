TV8 ekranlarında yayınlanacak “O Ses Türkiye Yılbaşı” özel programının genel provası yarın gerçekleştirilecek. Salı günü çekilmesi planlanan yarışmanın sürpriz jüri üyesi de belli oldu. Oyuncu ve yazar kimliğiyle son dönemin en dikkat çeken isimleri arasında yer alan Giray Altınok, “O Ses Türkiye Yılbaşı” programında jüri koltuğuna oturacak.

Projeleriyle izlenme rekorları kıran ve eğlence sektöründe yıldızı giderek parlayan Altınok, yarışmada Hadise, Murat Boz ve Gupse Özay ile birlikte yarışmacıların performanslarını değerlendirecek.

Geçen Yıl Yarışmacıydı

Geçtiğimiz yıl yarışmacı olarak sahne alan Giray Altınok, bu yıl ise jüri üyesi olarak izleyici karşısına çıkacak. Şov dünyasının en üretken isimlerinden biri olarak öne çıkan Altınok’un yeni filmi “D.İ.S.C.O” ise önümüzdeki cuma sinemaseverlerle buluşacak.