Yılbaşı gecesi İbo Show’a konuk olan Asena, İbrahim Tatlıses ile 25 yıllık küslüğünü sonlandırmasıyla magazin gündemine damga vurmuştu. Merak edilen barışma sürecine ilişkin Asena, ilk kez konuştu.

Nazif Şahin Karpuz’un haberine göre, Etiler’de görüntülenen ünlü isim, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

“Oraya Çıkış Sebebim Yüklerimden Arınmaktı”

İbrahim Tatlıses ile yıllar sonra aynı programda yer almasına dair duygularını anlatan Asena, barışmanın ardındaki nedeni şu sözlerle açıkladı:

“Neler hissettiğim bana kalsın. Oraya çıkış sebebim yüklerimden arınmaktı. Hesapları kapatmaktı. Ben birisine dargın değilim, kimseyle de bir yarışım yok.”

Yeni Projelerin Sinyalini Verdi

Asena, kariyerine ilişkin yeni gelişmelerin de yolda olduğunu belirterek, hayranlarını heyecanlandırdı. Ünlü isim, “Bol bol sürprizlerim var. İnanılmaz heyecanlıyım. Hamdolsun şimdilerde keyfim çok yerinde” dedi.

Sosyal Medyada Gündem Oldu

Yılbaşı programının ardından sosyal medyada paylaşılan eğlenceli videolara da değinen Asena, videoların kendisini güldürdüğünü söyledi. Ünlü isim, “Canım milletim çok espritüel. Bazı videolara yerlere yattım. Z kuşağı da beni tanıdı. Değişik bir tanıtım oldu ama herkes tanıdı” ifadelerini kullandı.