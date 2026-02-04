Ankara Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Alzheimer Derneği Ankara Şubesi ile gerçekleştirdiği iş birliği kapsamında Alzheimer ve diğer demans hastalarına yönelik akıllı takip cihazı desteği sunacağını duyurdu.

Bu kapsamda sağlanacak akıllı takip cihazlarıyla Alzheimer ve diğer demans hastalarının anlık olarak izlenebilmesi, olası kaybolma vakalarının önüne geçilmesi hedefleniyor. Uygulamanın, hastaların güvenliğini artırmasının yanı sıra yakınlarının yaşadığı endişe ve kaygıların azaltılmasına da katkı sağlaması amaçlanıyor.

Başvuruda bulunmak isteyen vatandaşlarımız https://forms.ankara.bel.tr/korkusuz-adimlar bağlantısı üzerinden projeden yararlanabilecek.