Yenimahalle Belediyesi tarafından bu yıl 7’ncisi gerçekleştirilen Tiyatro Festivali, tiyatro tutkunlarını birbirinden değerli yapımlarla buluşturmaya devam ediyor. Festival kapsamında, Şevket Çoruh ve İlker Ayrık’ın sahneye taşıdığı “Bir Baba Hamlet” adlı oyun, Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi’nde Yenimahallelilerle buluştu.

Shakespeare’in ölümsüz eseri Hamlet’i, sınırlı imkânlarla sahnelemeye çalışan iki cesur oyuncunun eğlenceli hikâyesini konu alan oyun, mizah dolu anlatımıyla seyircilerden büyük alkış aldı. Kahkaha ve düşündürücü anların iç içe geçtiği performans, salondaki izleyicilere unutulmaz bir tiyatro deneyimi sundu.

Protokol Oyunu İlgiyle İzledi

Gösterimi, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’ın yanı sıra Başkan Yardımcıları Erhan Aras, Naki Demir, Ferudun Güngör ve belediye meclis üyeleri de vatandaşlarla birlikte izledi. İki perde halinde sahnelenen ve yaklaşık 120 dakika süren oyunda sergiledikleri performansla dikkat çeken Çoruh ve Ayrık, izleyicilerden tam not aldı.

“Yaşasın Cumhuriyet, Yaşasın Sanat”

Oyun sonunda sahneye çıkan oyuncular, sanata verdiği destek nedeniyle Başkan Fethi Yaşar’ı sahneye davet ederek teşekkür etti. Oyunculara çiçek takdim eden Başkan Yaşar, Tiyatro Festivali’nin mart ayı sonuna kadar devam edeceğini belirterek, tiyatronun toplumsal yaşamda önemli bir yere sahip olduğunu vurguladı.

Başkan Yaşar, konuşmasında Cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren sanata verilen değere dikkat çekerek, “Bu salonları tiyatronun ve sanatın yaşaması için açtık. Çünkü Cumhuriyeti bize emanet eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk, sanatçıya her zaman büyük değer vermiştir. Yaşasın Cumhuriyet, yaşasın sanat, yaşasın tiyatro” ifadelerini kullandı.