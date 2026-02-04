Rekabet Kurulu’nun 19.09.2018 tarihli ve 18-33/555-273 sayılı Google Android kararı ile Google’ın, mobil cihaz üreticileriyle imzaladığı bazı sözleşmeler yoluyla rekabeti ihlal ettiği tespit edilmiş, şirkete idari para cezası verilmiş ve çeşitli yükümlülükler getirilmişti.

Ancak Mobil Ekosistemler Sektör İncelemesi (MESİ) kapsamında elde edilen yeni bulgular, Android kararından sonra oluşturulan sözleşme yapılarının rekabeti dolaylı yollarla kısıtlamaya devam edebileceği yönünde endişe doğurdu.

Google Arama Parçacığı ve Mali Teşvikler İncelemede

MESİ bulgularına göre;

Google Arama parçacığının ana ekranda yer alması, lisanslama için zorunlu olmaktan çıkarılarak Google Arama Parçacığı Yerleştirme Sözleşmesi (GSPA) kapsamında isteğe bağlı hale getirildi.

Buna rağmen, Android lisansı alan tüm cihaz üreticilerinin bu sözleşmeye taraf olduğu ve ana ekrana alternatif bir arama parçacığı yerleştirmediği tespit edildi.

Sağlanan mali teşviklerin, üretici davranışlarını yönlendirici etki oluşturabileceği değerlendirildi.

Google Arama ve Chrome Varsayılan Avantaj Sağlıyor mu?

Rekabet Kurulu, Türkiye İçin Gelir Paylaşım Sözleşmesi (TRSA) kapsamında;

Google Arama’nın, Google Chrome ve Google Sesli Asistan gibi hizmetler aracılığıyla geniş ölçekte varsayılan avantaj elde ettiğini,

Google Chrome’un ön yüklü olması, uygulama havuzunda yer alması ve varsayılan tarayıcı olarak ayarlanmasının cihaz üreticileri için bir yükümlülük haline getirildiğini,

Bu uygulamaların mobil tarayıcı pazarında rekabeti sınırlayabileceğini değerlendirdi.

Android Açık Kaynak Kısıtlamaları Yeniden Gündemde

Her ne kadar önceki Android kararında, cihaz üreticilerinin Android açık kaynak kodunu temel alan alternatif işletim sistemleri geliştirmesini engelleyen sözleşmeler ihlal olarak değerlendirilmemiş olsa da, mevcut pazar koşullarında bu kısıtlamaların rekabeti olumsuz etkileyebileceği kanaatine varıldı.

Geliştirici Politikaları da İncelenecek

Soruşturma kapsamında ayrıca, Google Android Geliştirici Doğrulama Programı çerçevesinde yapılan bazı güncel politika değişikliklerinin de rekabet hukuku açısından incelenmesi gerekli görüldü.

Resmi Soruşturma Kararı

Bu kapsamda Rekabet Kurulu, 08.01.2026 tarihli ve 26-01/2-M sayılı kararı ile Google’ın;

Cihaz üreticileriyle imzaladığı sözleşmeler

Android Geliştirici Doğrulama Programı

aracılığıyla 4054 sayılı Kanun’u ihlal edip etmediğinin tespiti amacıyla resmi soruşturma başlatılmasına karar verdi.