Ünlü oyuncu Ufuk Özkan, karaciğer yetmezliği nedeniyle organ nakli ameliyatı geçirdi. Yaklaşık 10–11 saat süren zorlu operasyon, doktorların açıklamasına göre başarıyla ve sorunsuz şekilde tamamlandı. Ameliyat sonrası yoğun bakıma alınan Özkan’ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

“Operasyonu Sorunsuz Şekilde Tamamladık”

Ameliyatın ardından açıklama yapan Prof. Dr. Murat Dayangaç, hem verici hem de alıcı operasyonlarının başarıyla gerçekleştirildiğini belirtti. Dayangaç, şu ifadeleri kullandı:

“Yaklaşık 10–11 saat süren, teknik açıdan zor bir ameliyattı. Hastamızın daha önce geçirdiği cerrahi işlemler süreci daha da karmaşık hale getirdi. Ancak tüm ekip olarak operasyonu sorunsuz şekilde tamamladık ve sonuçtan memnunuz.”

“Şu An İçin Herhangi Bir Olumsuzluk Yok”

Ufuk Özkan’ın tedavi sürecine ilişkin bilgi veren Doç. Dr. Cenk Şimşek ise ameliyat sonrası sürecin yakından takip edildiğini vurgulayarak şunları söyledi:

“Hastamız ameliyat sonrası yoğun bakıma alındı. Şu an için herhangi bir olumsuzluk yok. Süreci dikkatle takip etmeye devam edeceğiz.”

Edinilen bilgilere göre, Ufuk Özkan’ın önümüzdeki günlerde yoğun bakım sürecinin ardından servise alınması planlanıyor.