İstanbul’un Kadıköy ilçesinde otopark girişinde yaşanan yol verme tartışması, çevredeki vatandaşların şaşkın bakışları arasında şiddet olayına dönüştü. İddiaya göre, otoparka girmek isteyen bir sürücü ile sokakta ilerleyen başka bir araç sürücüsü arasında sözlü tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine öfkelenen sürücülerden biri aracını durdurup aşağı indi. Küfürler savurarak diğer otomobile yönelen sürücü, aracın yan aynasını kırdıktan sonra kopardığı aynayı otomobilin üzerine fırlattı.

Yaşananlar Cep Telefonuyla Kaydedildi

Olay, dün saat 16.00 sıralarında Kadıköy’deki bir otoparkın girişinde meydana geldi. Yaşanan gerginlik, otoparka girmeye çalışan sürücünün bariyere çarparak içeri girmesiyle sona erdi. Tartışma anları ise çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.