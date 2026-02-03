İstanbul’un farklı noktalarında bir araya gelen kuryeler ve depo çalışanları, yakıt, bakım, sigorta ve yaşam maliyetlerindeki sert artışlara karşın yapılan zamların yetersiz kaldığını vurguladı. Eylem boyunca araçlar çalıştırılmadı, teslimatlar durdu.

İşçiler, “Ücretler yerinde sayıyor, giderler katlanıyor” diyerek sektör genelinde benzer sorunların yaşandığını ifade etti. Çevrimiçi dağıtım firmalarının büyüyen hacmine rağmen emekçinin payının küçüldüğünü söyleyen çalışanlar, insanca yaşamaya yetecek ücret, şeffaf zam politikası ve güvenceli çalışma talep etti.

Eyleme katılanlar, dağıtımdan ve üretimden gelen güçlerini kullandıklarını belirterek, talepler karşılanana kadar mücadeleyi büyütme kararlılığını dile getirdi. “Kargolar depoda, zam nerede?” sloganı, sahadaki ortak ses oldu.