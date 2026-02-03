ABD’de kamuoyuna açıklanan yeni Jeffrey Epstein belgeleri, Türkiye’de de yargı gündemine girdi. Belgelerde Türkiye bağlantılı iddiaların yer aldığına yönelik paylaşımlar üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, resen soruşturma başlattı.

Edinilen bilgilere göre soruşturma, kamuoyuna açık belgelerde geçen iddiaların Türk Ceza Kanunu ve uluslararası sözleşmeler kapsamında suç unsuru taşıyıp taşımadığının tespiti amacıyla yürütülüyor. Savcılık, özellikle Türkiye’den kişi ya da kurumlarla olası bağlantı iddialarını mercek altına aldı.

Soruşturma sürecinde, ABD Adalet Bakanlığı tarafından yayımlanan ve milyonlarca sayfayı bulan belge setindeki Türkiye’ye dair bölümlerin incelendiği öğrenildi. Yetkililer, belgelerde isim geçmesinin tek başına suç isnadı anlamına gelmediğine dikkat çekerken, somut delil bulunması halinde adli sürecin genişletilebileceğini belirtiyor.

Öte yandan iddialar, sosyal medyada yapılan paylaşımlarla yeniden gündeme taşınmış, kamuoyunda “Türkiye bağlantısı” tartışmalarını beraberinde getirmişti. Savcılığın başlattığı bu adım, söz konusu iddiaların hukuki zeminde netleştirilmesi açısından kritik görülüyor.

Soruşturmanın gizlilik kapsamında sürdüğü, ilerleyen aşamalarda resmi bir açıklama yapılıp yapılmayacağının ise sürecin seyrine göre belirleneceği ifade ediliyor.