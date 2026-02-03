NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona ermesinin ardından devreye girecek güvenlik garantilerine değinerek, 'Bazı Avrupalı müttefikler, bir anlaşmaya varıldıktan sonra Ukrayna'ya asker konuşlandıracaklarını duyurdu. Karada askerler, havada jetler ve Karadeniz'de gemiler olacak' dedi.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Ukrayna Parlamentosu'na (Verkhovna Rada) hitap etti. Konuşmasında Ukrayna halkının direncini öven Rutte, 4 yıldır süren savaşın bitirilmesi ve sonrasında sağlanacak barışın kalıcılığı konusunda açıklamalarda bulundu. Rutte, sadece bugünü kurtarmanın değil, gelecek nesillerin özgürce yaşamasını sağlamanın önemini belirterek, 'Bunun için güçlü silahlı kuvvetlerin yanı sıra Ukrayna'nın sağlam güvenlik garantilerine ihtiyacı var. ABD, Avrupa ve Kanada, Ukrayna'nın Rusya ile barış yapabilmesi için gereken güvenceyi sağlamaya hazır olduklarını teyit etti. 'Gönüllüler Koalisyonu' (Coalition of the Willing) üyeleri, geçen ay Paris'te benim ve Başkan Zelenskiy'nin de katıldığı toplantıda bu garantiler konusunda cesaret verici bir ilerleme kaydetti' ifadelerini kullandı.

Barış anlaşmasının ardından sahada olacak askeri varlığı ilişkin ise Rutte, 'Bazı Avrupalı müttefikler, bir anlaşmaya varıldıktan sonra Ukrayna'ya asker konuşlandıracaklarını duyurdu. Karada askerler, havada jetler ve Karadeniz'de gemiler olacak. ABD arka planda güvence mekanizması olacak, diğerleri ise farklı yollarla destek sözü verdi' diye konuştu.

'ZOR SEÇİMLER GEREKTİRECEK'

Güvenlik garantilerinin 'sağlam' olduğunu vurgulayan Rutte, sürecin zorluğuna da dikkat çekerek, 'Bu çok kritik, çünkü bu korkunç savaşı sona erdirecek bir anlaşmaya varmanın 'zor seçimler' gerektireceğini biliyoruz. Ukrayna'nın, verdiği kayıpların ve yaptığı fedakarlıkların tekrar risk altına girmeyeceğini mutlak bir kesinlikle bilmesi gerekiyor. Başka bir Budapeşte Memorandumu veya Minsk Anlaşması istememekte haklısınız' değerlendirmesinde bulundu.

Askeri yardımların koordinasyonu hakkında da bilgi veren Rutte, 'Ukrayna'nın Öncelikli İhtiyaçlar Listesi' (PURL) aracılığıyla milyarlarca dolarlık kritik askeri donanımın akışının sürdüğünü bildirdi. Rutte, 'PURL sistemini başlattığımızdan bu yana, Ukrayna'nın Patriot bataryaları için füzelerinin yaklaşık yüzde 75'ini ve diğer hava savunma sistemlerinde kullanılan füzelerin yüzde 90'ını bu sistemle sağladık' açıklamasını yaptı.

'RUSYA 1 MİLYONDAN FAZLA KAYIP VERDİ'

Doğrudan görüşmelerin sürdüğünü ve bunun önemli bir ilerleme olduğunu vurgulayan Rutte, ancak Rusya'nın dün geceki gibi saldırılarının barış konusunda ciddiyetsiz olduğunu gösterdiğini aktardı. Rutte, 'Rusya'nın bugüne kadar 1 milyondan fazla kayıp vererek bu savaş için ağır bir bedel ödediğini biliyoruz. Putin kendi halkını feda etmeye istekli olsa da kazanmıyor' dedi.