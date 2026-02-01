Trump, Amerikan basınına yaptığı değerlendirmede, İran’a ilişkin planları anlatmanın doğru olmayacağını belirterek, “İran’a ilişkin planımızı Körfez’deki müttefiklerle paylaşamayız. Planı onlara anlatmak, bunu size anlatmak kadar kötü olur. Hatta belki daha kötü olabilir” ifadelerini kullandı.

İran’la temasların sürdüğünü dile getiren Trump, “Buradaki plan şu; İran bizimle görüşüyor ve biz de bu konuda bir şey yapılabilir mi bakacağız. Aksi takdirde neler olacağını göreceğiz” dedi. Trump ayrıca, bölgeye doğru Venezuela’dakinden daha büyük bir filonun ilerlediğini söyledi.

Körfez’deki müttefiklerin, İran’ın her zaman müzakereye açık olduğu ancak bunun sonucunun belirsiz olduğuna yönelik açıklamalarını da değerlendiren Trump, İran’la daha önce yapılan görüşmelere dikkat çekti. Trump, “Bu doğru, müzakere ediyorlar ve neler olacağını göreceğiz. Son defa müzakereye oturduklarında bu işe yaramadı ve nükleer kapasitelerini imha etmek zorunda kaldık. Bunu farklı bir yoldan yapmak durumunda kaldık” diye konuştu.

Trump, İran’la ilgili sürecin nasıl ilerleyeceğinin önümüzdeki dönemde netleşeceğini belirterek, “Neler olacak göreceğiz”ifadelerini kullandı.