ABD Adalet Bakan Yardımcısı Todd Blanche, Epstein dosyasına ait 3 milyondan fazla yeni belgenin erişime açıldığını duyurdu. Açıklanan yeni belgelerde, Hindistan Başbakanı Narendra Modi’nin isminin de yer aldığı bildirildi.
Dosyalarda yer alan 9 Temmuz 2017 tarihli bir belgede,
“Hindistan Başbakanı Modi, ABD Başkanı’nın yararına İsrail’de dans edip şarkı söyledi. Birkaç hafta önce görüşmüşlerdi. İşe yaradı” ifadeleri yer aldı.
Yeni belgelerin kamuoyuna açılmasıyla birlikte, Epstein soruşturmasına ilişkin dikkat çeken ayrıntılar yeniden gündeme geldi.
Kaynak: DHA