Meteoroloji Genel Müdürlüğü, salı günü yurt genelinde hava sıcaklıklarının düşeceğini ve 24 ilde kar yağışı beklendiğini duyurdu.

Yetkililer; özellikle iç ve doğu kesimlerde karla birlikte buzlanma, don ve ulaşımda aksamalar yaşanabileceğine dikkat çekerek vatandaşları tedbirli olmaya çağırdı.

Kar yağışı beklenen iller:
Bilecik, Bolu, Kastamonu, Çorum, Yozgat, Kayseri, Niğde, Amasya, Tokat, Sivas, Tunceli, Erzincan, Gümüşhane, Bayburt, Bingöl, Erzurum, Muş, Bitlis, Hakkari, Van, Ağrı, Ardahan, Kars ve Iğdır.

Meteoroloji, özellikle yüksek kesimlerde kar yağışının yer yer kuvvetli olabileceğini vurgularken, sürücülere zincir ve kış lastiği uyarısını yineledi.

